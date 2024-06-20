Российские учёные разработают технологию производства технического спирта

Омская группа компаний «Титан» и новосибирский Институт катализа имени Г. К. Борескова, СО РАН разрабатывают первую в России технологию синтеза катализаторов гидрирования ацетона. Эти катализаторы необходимы для производства высококачественного изопропилового спирта (ИПС), который используется в создании антисептиков, стеклоомывающих жидкостей и других продуктов. Опытную партию катализаторов планируют создать в 2026 году.

«Титан» производит более 30% отечественного ИПС, и их цель — полностью заместить импортные продукты химии высокого передела на российском рынке. Заместитель генерального директора по производству компании Алексей Данилов отметил, что имеющиеся наработки доказывают возможность наладить производство собственных катализаторов в кратчайшие сроки. Благодаря новой технологии «Титан» сможет выпускать продукт, превосходящий импортные аналоги по характеристикам.

Сотрудничество «Титана» с новосибирским институтом стало возможным благодаря государственной поддержке проекта «Нефтехимический кластер». Этот проект направлен на создание экологичных производств базовых химических продуктов. По словам Данилова, «Титан» разрабатывает несколько видов катализаторов с крупнейшими российскими научными институтами, уделяя особое внимание не только технологическим, но и экологическим требованиям, чтобы снижать нагрузку на окружающую среду.