Российские учёные разработают тесты для раннего определения рака печени

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова разрабатывают новые тесты для раннего выявления рака печени и прогнозирования развития болезни. Эти тест-системы помогут не только обнаружить опухоль на ранних стадиях, но и спрогнозировать, как будет развиваться заболевание, сообщили в пресс-службе вуза. Исследователи надеются, что благодаря новым методам пятилетняя выживаемость пациентов повысится на 50-80%.

Учёные планируют завершить доклинические испытания тестов уже в этом году, после чего создадут прототип набора реагентов для лабораторий. Основу разработки составляют современные методы транскриптомики и эпитранскриптомики, которые позволяют изучать молекулы РНК и их химические изменения. Эти технологии дают точные прогнозы и открывают новые возможности для персонализированного подхода к лечению рака.

Руководитель исследования Дмитрий Костюшев отметил, что эпитранскриптомные методы не просто оценивают риск возникновения опухоли, но и позволяют понять, как она поведёт себя дальше. Такой подход меняет представления о диагностике рака и помогает врачам выбирать наиболее эффективные методы лечения. Новые тесты обещают стать важным шагом в борьбе с гепатоцеллюлярным раком печени.