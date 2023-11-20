Российские учёные разработают вакцину от «спящего» туберкулёза

Центр Гамалеи завершает последний этап испытаний вакцины от туберкулёза ГамТБвак и готовится к проверке новой версии, направленной на защиту от заражения и реактивации латентного туберкулёза. Существующая вакцина БЦЖ в России обеспечивает защиту от тяжёлых форм туберкулёза у детей, но не предотвращает заражение. Новый препарат от Центра Гамалеи нацелен на предотвращение заражения, а следующая его версия будет бороться с реактивацией «спящего» туберкулёза.

Академик РАН, руководитель Центра Гамалеи, Александр Гинцбург, сообщил, что третья фаза испытаний вакцины ГамТБвак демонстрирует её эффективность и безопасность. Зарегистрировать новую вакцину планируется в 2024 году. Гинцбург подчеркнул важность создания следующей версии, которая защитит от реактивации латентного туберкулёза, учитывая, что треть населения Земли является носителями туберкулёза до момента активации под воздействием стресса. Планируется выпуск ГамТБвака на предприятии Центра Гамалеи, что, по словам Гинцбурга, имеет потенциал кардинально изменить эпидемиологию туберкулёза в человеческой популяции.