Российские учёные развеяли миф о пользе «чистого» земледелия

Биопродукция, выращенная без пестицидов и синтетических добавок, может увеличивать устойчивость бактерий к антибиотикам так же, как и продукция, выращенная традиционными методами с использованием минеральных удобрений. Это заключение сделали учёные из Тюменского государственного университета (ТюмГУ), результаты исследования которых опубликованы в Soil Ecology Letters.

Антибиотики — это лекарства, используемые для борьбы с инфекциями у людей, животных и растений, и их устойчивость является серьёзной проблемой для здоровья, признанной Всемирной организацией здравоохранения. Ранее учёные высказывали опасения относительно распространения устойчивости к антибиотикам из-за неумеренного использования этих препаратов в сельском хозяйстве.

Исследователи изучили почву двух полей — одно выращивало органическую спельту без синтетических добавок, а другое использовало химические удобрения для выращивания пшеницы. Результаты показали, что оба типа земледелия могут способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, и не было значительных различий между ними.