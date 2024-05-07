Российские учёные сделали лекарство для мозга из клеток кожи

Институт цитологии РАН разработал метод, который поможет преобразить клетки кожи в нейроны у пациентов с болезнью Хантингтона. Это позволит точнее выбирать лечение. В будущем такой подход сможет помочь в борьбе с другими нейродегенеративными болезнями, такими как болезнь Альцгеймера.

Болезнь Хантингтона — это наследственное нейродегенеративное заболевание, которое проявляется взрослым людям (в возрасте от 30 до 50 лет) и влияет на нервные клетки мозга. Симптомы включают нарушения движения, речи, памяти и когнитивные функции. Лечение этой и других нейродегенеративных заболеваний является одной из главных проблем современной медицины.

Сегодня испытания лекарств проводятся на нейронах мышей, что не всегда даёт полезные результаты. Получение нейронов от пациентов — трудная задача. Учёные предложили использовать фибробласты (клетки кожи) для получения нужных нейронов. Новый метод позволил значительно увеличить количество нейронов, полученных из фибробластов человека, и сократить время этого процесса.