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Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 20:22
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Российские учёные сделали лекарство для мозга из клеток кожи

Для лечения болезни Хантингтона
Учёные РАН научились «перепрограммировать» клетки кожи для лечения болезни мозга
Российские учёные сделали лекарство для мозга из клеток кожи
© Robina Weermeijer

Институт цитологии РАН разработал метод, который поможет преобразить клетки кожи в нейроны у пациентов с болезнью Хантингтона. Это позволит точнее выбирать лечение. В будущем такой подход сможет помочь в борьбе с другими нейродегенеративными болезнями, такими как болезнь Альцгеймера.

Болезнь Хантингтона — это наследственное нейродегенеративное заболевание, которое проявляется взрослым людям (в возрасте от 30 до 50 лет) и влияет на нервные клетки мозга. Симптомы включают нарушения движения, речи, памяти и когнитивные функции. Лечение этой и других нейродегенеративных заболеваний является одной из главных проблем современной медицины.

Сегодня испытания лекарств проводятся на нейронах мышей, что не всегда даёт полезные результаты. Получение нейронов от пациентов — трудная задача. Учёные предложили использовать фибробласты (клетки кожи) для получения нужных нейронов. Новый метод позволил значительно увеличить количество нейронов, полученных из фибробластов человека, и сократить время этого процесса.