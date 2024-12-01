Российские учёные сделали операции на кишечнике безопаснее

Учёные СурГУ разработали метод, который снижает необходимость создания кишечных стом (отверстий) на 85%, облегчая реабилитацию после операций на кишечнике. В университете отметили, что технология помогает избежать долгого заживления и повторных вмешательств, улучшая качество жизни пациентов. Вместо традиционной стомы используется «виртуальная илеостома»: петлю кишечника фиксируют под кожей с помощью мягких трубок, а на поверхности остаются лишь небольшие проколы.

По словам заведующего кафедрой хирургических болезней СурГУ Владимира Дарвина, такой подход ускоряет восстановление и сокращает финансовые затраты на лечение. В среднем, расходы на одного пациента могут уменьшиться на 240 тысяч рублей за счёт исключения повторных операций. Учёный подчеркнул, что при необходимости «виртуальная стома» легко превращается в обычную, что даёт врачам время для принятия окончательного решения и снижает риск осложнений.

Метод основан на опыте итальянских коллег, но лишён выявленных у них недостатков, таких как перекрут кишечника и непроходимость, рассказал аспирант Сергей Полозов. Сейчас учёные работают над расширением клинической практики применения новой технологии. Они надеются, что их разработка станет стандартом в хирургии и позволит значительно уменьшить число пациентов, нуждающихся в традиционных стомах.