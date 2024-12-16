Российские учёные сделали работу на нефтяных шахтах безопаснее

В последние годы мировые запасы трудноизвлекаемой нефти оцениваются от 600 миллиардов до 1 триллиона тонн. В России, как и по всему миру, количество доступной лёгкой нефти стремительно уменьшается, что заставляет компании искать новые методы добычи в малозаселённых районах. В таких условиях важным становится улучшение технологий для работы с более вязкими флюидами. Одним из таких методов является термошахтный способ, при котором горячий пар разжижает нефть. Однако этот процесс приводит к резкому повышению температуры воздуха в рабочих зонах, что опасно для здоровья сотрудников.

Термошахтный метод добычи нефти осуществляется в специализированных шахтах, где рабочие участки находятся под землёй. Этот способ позволяет эффективно извлекать нефть, но требует поддержания высокой температуры в уклонных блоках для предотвращения загустевания флюида. В прошлом для борьбы с перегревом применялись различные методы, такие как кондиционирование воздуха или теплоизоляция. Однако эти методы либо неэффективны, либо слишком дороги. Учёные Пермского Политеха разработали инновационный способ проветривания шахт, который решает эту проблему.

Новый метод основан на разделении пространства буровой галереи теплоизоляционной перегородкой, что позволяет разделить поступающий воздух на два потока. Один из них под давлением направляется в рабочую зону, а второй через вентиляционную скважину выводится наружу. Благодаря естественной тяге, которая возникает при нагреве воздуха, создаётся эффективная циркуляция. Моделирование показало, что в такой системе температура в рабочей зоне остаётся в пределах нормы, а условия труда становятся более безопасными. Максимальная эффективность достигается при изменении режима проветривания на нагнетательный, что исключает необходимость в дополнительных системах кондиционирования.