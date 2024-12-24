Российские учёные сделали рыбу полезнее

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), выяснили, что добавление хелатных комплексов в рацион радужной форели повышает качество рыбной продукции. После эксперимента продолжительностью один месяц содержание железа в мышечной ткани форели выросло в 1,4 раза, марганца — в 1,8 раза, а селена — более чем в три раза по сравнению с контрольной группой. Исследование провели на базе рыбного хозяйства в Ленинградской области, используя сеголетков форели, разделённых на контрольную и опытную группы.

В составе комплекса, добавляемого в корм, были железо, марганец, медь, цинк, кобальт, селен и йод, которые вводились в пропорции 0,5 г на килограмм корма. Полина Полистовская, доцент кафедры биохимии и физиологии СПбГУВМ, отметила, что применение хелатов улучшает усвоение микроэлементов по сравнению с традиционными добавками. Она подчеркнула, что качество кормов для рыб, производимых массово, зачастую не учитывает специфических потребностей, что снижает их эффективность.

Полученные результаты имеют особую ценность для Ленинградской области, где почвы и растения бедны микроэлементами. Учёные уверены, что обогащённая рыба может стать важным источником минералов для жителей региона. Например, 100 г форели, выращенной с хелатами, обеспечивают около 10% суточной нормы железа и до 70% нормы селена, что делает продукт перспективным для массового производства. Следующий этап исследования охватит другие виды промысловых рыб и оптимизацию кормовых режимов.