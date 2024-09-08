Российские учёные сделали терапию рака безопасной для здоровых клеток

Российские учёные нашли способ сделать химиотерапию безопаснее для здоровых клеток. Они создали специальные наночастицы, которые накапливаются в повреждённых сосудах, питающих опухоль, и постепенно выпускают препарат прямо в ткани опухоли. В Сеченовском Университете объяснили, что это помогает разрушать раковые клетки, не трогая здоровые ткани.

Алексей Ермаков, руководитель лаборатории направленного транспорта лекарств, отметил, что главная задача — уничтожить опухоль, не причиняя вреда здоровым клеткам. Он пояснил, что химиотерапия часто вызывает серьёзные побочные эффекты, поэтому учёные разрабатывают метод, который доставляет препарат прямо в цель. Новая система действует словно «иголка», точно попадая в опухоль.

Разработанные наночастицы работают благодаря дефектам в сосудах опухоли и сниженной скорости кровотока. Закрепляясь на стенках сосудов, частицы распадаются и высвобождают препарат, постепенно уничтожая опухоль. Этот метод не только снижает риск побочных эффектов, но и подходит для доставки любых химиотерапевтических препаратов. Сейчас учёные уже тестируют эту технологию на клетках и животных.