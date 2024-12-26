Российские учёные синтезировали длинную цепочку составной части ДНК

Учёные ТУСУРа достигли значительного прогресса в разработке отечественного геномного принтера, успешно синтезировав цепочки олигонуклеотидов длиной до 80 оснований. Руководитель лаборатории Руслан Гадиров отметил, что это существенный шаг вперёд по сравнению с предыдущим достижением в 31 основание, хотя команда стремится к созданию ещё более длинных цепочек, до 100-120 оснований. Успех эксперимента подтвердили специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Новая технология открывает широкие возможности в области медицинской диагностики, особенно для выявления онкозаболеваний. Исследователи пояснили, что длинные цепочки олигонуклеотидов помогают обнаружить генетические изменения, связанные с развитием рака. Кроме того, разработка значительно упрощает работу молекулярных биологов, позволяя эффективнее создавать двухцепочечные молекулы ДНК для различных биоинженерных задач.

В ходе экспериментов команда добилась полной автоматизации процесса синтеза — принтер самостоятельно контролирует качество печати и проводит необходимое обслуживание. Гадиров подчеркнул, что после завершения оптимизации всех процессов и внедрения быстрого режима печати технология будет готова к практическому применению. В ближайшее время учёные планируют провести дополнительные эксперименты и приступить к созданию крупных фрагментов ДНК с использованием синтезированных олигонуклеотидов.