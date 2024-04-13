Российские учёные синтезировали и изучили белок, замедляющий старение

Экзогенный белок HSP70, который активируется в ответ на стресс и помогает защитить клетки, становится все более важным в лечении нейродегенеративных болезней, включая болезнь Паркинсона. Использование этого белка как маркера клеточных изменений при старении и развитии патологий становится перспективным методом лечения.

Однако, недостаточно изучены механизмы воздействия белка HSP70 на клетки мозга при норме и при различных патологиях. Для более глубокого понимания его действия и возможных стратегий увеличения его уровня в клетках, учёные из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта разработали синтезированный белок HSP70 и его С-концевой фрагмент. Они изучили, как экзогенный HSP70 влияет на митохондриальный метаболизм и митофагию в нейронах и астроцитах.

Исследование показало, что C-концевой фрагмент HSP70 способен увеличивать митохондриальный мембранный потенциал и активировать митофагию. Он также обладает защитными свойствами в моделях нейротоксичности и болезни Паркинсона, снижая количество умирающих клеток.