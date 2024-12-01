Российские учёные смоделировали движение поездов по рельсам

Российские учёные разработали новый метод моделирования механических напряжений в железнодорожной системе, что поможет повысить безопасность перевозок. Исследователи из МФТИ создали алгоритм, позволяющий точно анализировать, как поезд взаимодействует с рельсами, шпалами и другими компонентами пути. В Центре научной коммуникации вуза отметили, что технология позволяет менять параметры, такие, как структура железнодорожного пути или форма колёс, и оценивать, где и как возникают напряжения.

Метод основан на сеточно-характеристическом подходе, популярном в геофизике. Он учитывает сложную динамику распространения возмущений в конструкции железной дороги, включая переотражения сигналов от рельсов и балласта. Учёные протестировали алгоритм, смоделировав движение двух цистерн по короткому участку пути. Результаты показали, что нагрузки на балласт и земляное полотно существенно ниже, чем в точке контакта колёс и рельсов, что важно учитывать при проектировании.

В МФТИ считают, что их исследование открывает перспективы для применения современных численных методов в транспортной безопасности. Разработки помогут усовершенствовать технологии, обеспечивающие надёжное и эффективное движение поездов. Эксперты уверены, что новые подходы станут ключевыми для дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры.