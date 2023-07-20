Российские учёные смоделировали расселение людей в Евразии

Учёные из Иркутского государственного университета создали уникальную информационную систему, которая позволяет исследовать, как древние люди осваивали Восточную Сибирь. Этот «Виртуальный геоархеологический репозиторий Байкальской Сибири» моделирует процессы освоения территории Евразии и помогает определить миграции и изменения культур в связи с изменениями окружающей среды.

Лаборатория, которая занимается разработкой этого репозитория, была создана при поддержке мегагранта Минобрнауки России. Канадский учёный Анджей Витольд Вебер является руководителем этой лаборатории, и его команда уже добилась значительных успехов в исследованиях.

Вебер выразил желание участвовать в новом мегагранте, что позволит продолжить исследования в данной области. Министр науки и образования РФ Валерий Фальков находится в Иркутской области и подтвердил, что новый порядок отбора участников программы находится на завершающей стадии. Грант будет предоставляться на пять лет, и его размер составит до 100 млн рублей в год. Фальков также планирует обсудить с учёными шаги для более результативной работы программы и её совершенствования.