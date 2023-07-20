Российские учёные смоделировали расселение людей в Евразии

Российские учёные смоделировали расселение людей в ЕвразииСозданная модель прольет свет на историю континента
Иркутские учёные создали программу, которая моделирует расселение людей древности по Евразии, это позволит лучше узнать историю нашего континента
Учёные из Иркутского государственного университета создали уникальную информационную систему, которая позволяет исследовать, как древние люди осваивали Восточную Сибирь. Этот «Виртуальный геоархеологический репозиторий Байкальской Сибири» моделирует процессы освоения территории Евразии и помогает определить миграции и изменения культур в связи с изменениями окружающей среды.
Лаборатория, которая занимается разработкой этого репозитория, была создана при поддержке мегагранта Минобрнауки России. Канадский учёный Анджей Витольд Вебер является руководителем этой лаборатории, и его команда уже добилась значительных успехов в исследованиях.
Вебер выразил желание участвовать в новом мегагранте, что позволит продолжить исследования в данной области. Министр науки и образования РФ Валерий Фальков находится в Иркутской области и подтвердил, что новый порядок отбора участников программы находится на завершающей стадии. Грант будет предоставляться на пять лет, и его размер составит до 100 млн рублей в год. Фальков также планирует обсудить с учёными шаги для более результативной работы программы и её совершенствования.