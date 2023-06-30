Российские учёные смогли удешевить производство топливных элементов

Учёные из НИУ «МЭИ» создали математическую модель, которая поможет снизить содержание платины в топливных элементах и сократить затраты на их производство. По словам ректора университета, эта разработка является значительным шагом к цели создания полностью отечественных энергетических установок на основе топливных элементов. Использование предложенной модели позволит использовать платину более эффективно, уменьшить её потребление на 30% и повысить эффективность преобразования энергии на 20%.

Топливные элементы — это экологически чистые установки, которые преобразуют химическую энергию в электрическую. Они могут использоваться в энергоснабжении автономных объектов, транспортных средствах и вместе с возобновляемыми источниками энергии. Однако без электрокатализаторов, которые являются ключевыми компонентами топливных элементов, эти установки не смогут обеспечить достаточную мощность из-за высокой поляризации и низкого напряжения.

Полученные результаты исследования имеют большое значение для оптимизации состава и структуры электрокатализаторов, чтобы повысить их активность и стабильность. Снижение содержания платины сделает топливные элементы, основанные на протонообменной мембране, более надёжными и доступными. Эту математическую модель наноструктурных электрокатализаторов для топливных элементов разработала научная группа НИУ «МЭИ» в рамках программы «Приоритет 2030: технологии будущего».