Российские учёные снизили радиационную нагрузку при КТ с помощью ИИ

Российская компания Smart Engines представила новую технологию для снижения радиационного воздействия при проведении компьютерной томографии (КТ). Суть инновации заключается в использовании искусственного интеллекта, который контролирует процесс съёмки. Когда все необходимые данные собраны, ИИ завершает облучение, делая процедуру безопасной для пациента, не влияя при этом на точность диагностики.

Обычно при проведении КТ применяется стандартный протокол, который не учитывает индивидуальные особенности пациента, что может приводить к излишней радиационной нагрузке. Например, для диагностики лёгких требуется сделать до 10 000 рентгеновских снимков. В новой технологии нейросеть отслеживает качество изображения в процессе сбора данных, и как только информация становится достаточной для точной диагностики, процедура автоматически прекращается.

Разработка была протестирована в первую очередь на диагностике пневмонии — серьёзного заболевания дыхательной системы. По словам генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, методика позволяет уменьшить радиационную нагрузку на 15-25%, не снижая при этом точности диагностики. Новая технология адаптируется к особенностям каждого пациента, что делает использование томографа более эффективным и безопасным.