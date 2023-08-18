Российские учёные снизили вероятность ошибки при диагностике болезней сердца

Учёные СГМУ создали математическую модель, которая может сократить количество ошибок при определении сердечно-сосудистых проблем вдвое. Подход этой модели основан на анализе нерегулярности сердечного ритма. Они разработали специальные вычисления, которые могут улучшить точность диагностики заболеваний сердца и сосудов.

Обычно у здорового человека сердце бьётся неравномерно, с небольшими различиями в интервалах между сердечными сокращениями. В то время как у людей с проблемами сердца, такими как гипертония, сердечные сокращения более ровные. Эта степень регулярности сердечного ритма может использоваться в медицинской диагностике.

Обычно для такой диагностики используется метод спектрального анализа с использованием электрокардиографии (ЭКГ), который позволяет изучать электрическую активность сердца. Однако точное определение спектров биологических систем сложно из-за их сложности, и все методы имеют погрешность.

Специалисты из СГМУ разработали математическую модель, которая позволяет точнее оценивать эту погрешность и тем самым улучшать диагностику. Согласно их исследованиям, применение новой модели может повысить точность диагнозов сердечно-сосудистых заболеваний с 70% до 85%. Модель основывается на анализе длинных временных интервалов, ЭКГ, что можно легко реализовать с помощью носимых устройств, таких как фитнес-браслеты или смарт-часы.

Создатели модели распространили её в открытый доступ, чтобы медицинские специалисты могли использовать её для более точной диагностики. В будущем они планируют разработать и другие модели для оценки погрешностей при анализе продолжительных сигналов, ЭКГ, с использованием носимой электроники, чтобы улучшить мониторинг состояния больных.