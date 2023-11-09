Российские учёные снизят выбросы серы на предприятиях «Норникеля»

В Норильском промышленном районе в ближайшее время начнётся экспедиция, направленная на изучение воздействия серы на окружающую среду. Эта исследовательская миссия проводится учёными Сибирского отделения Российской академии наук и связана с запуском первой промышленной линии по снижению выбросов диоксида серы. Вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев подчеркнул, что новый серный завод на Надеждинском комбинате сократит выбросы в два раза, что повлечёт за собой уменьшение воздействия половины выбросов на природные участки.

Влияние выбросов серы изучено компанией, учитывая направление ветров и расстояния, на которые эти выбросы распространяются. Экологическая программа «Чистый воздух» является ключевым этапом в сокращении выбросов в заполярном филиале «Норникеля». Она включает в себя модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске, а также утилизацию диоксида серы с производством серной кислоты и гипса. Текущая экспедиция по исследованию биоразнообразия является продолжением работ, начатых в 2020 году, и её целью является определение зон воздействия «Норникеля» на окружающую среду, оценка состояния биоразнообразия и разработка программ по его сохранению и мониторингу.

Эти исследования будут важной частью корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие. Они помогут создать эффективные программы по сохранению и мониторингу разнообразных экосистем в регионах, где деятельна компания.