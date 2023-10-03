Российские учёные сократили время отклика интерфейса мозг-компьютер в 50 раз

Российские исследователи разработали специальную нейросеть, которая может помочь улучшить работу систем, позволяющих контролировать активность мозга в реальном времени. Это означает, что человек сможет лучше следить за тем, что происходит в его мозге, и корректировать его функции. Это становится возможным благодаря нейронной сети, которая сократила задержку в передаче информации о мозговой активности на 50 раз, что может быть полезно в лечении таких состояний, как синдром дефицита внимания и эпилепсия.

Группа исследователей из НИУ ВШЭ, под руководством Алексея Осадчего, изучала способы улучшения систем нейрообратной связи. Эти системы позволяют людям получать информацию о своём мозге и учиться управлять его активностью. Основная идея заключается в том, чтобы помочь пациентам с различными неврологическими проблемами, такими как СДВГ, эпилепсия и депрессия.

Проблемой в современных системах нейрообратной связи была долгая задержка в передаче данных о мозговой активности, что делало их менее эффективными. Однако исследователи создали нейросеть, которая сократила эту задержку, что открывает новые возможности для лечения и коррекции работы мозга. Это может быть важным шагом в разработке методов лечения различных неврологических расстройств.