Российские учёные совместно с коллегами из Китая защитят атмосферу от вредных выбросов

Группа учёных из России и Китая разработала новые катализаторы для очистки выбросов промышленных предприятий. Эти катализаторы считаются более эффективными, экологически безопасными и дешёвыми, чем существующие аналоги в мире. Основной их задачей является уменьшение выбросов углерода в атмосферу до нуля, что сейчас является важным трендом в мире науки.

Учёные из Томского государственного университета (ТГУ) и Сямэньского университета предложили новую технологию, которая позволяет превращать углекислоту в синтез-газ. Этот синтез-газ является ценным веществом для химической промышленности и может использоваться как экологически чистый источник энергии.

Основное отличие новых катализаторов заключается в том, что они содержат активный компонент — никель — в виде изолированных атомов, а не наночастиц. Это делает их экономически более выгодными, так как требуется меньше активного материала для создания катализатора. Эффективность таких материалов выше, так как каждый атом катализатора может участвовать в реакции, в то время как у наночастиц только поверхностные атомы активны.

Этот новый материал был протестирован в лабораторных условиях и продемонстрировал свою эффективность. Предполагается, что в будущем катализаторы этого типа будут использоваться на крупных предприятиях для уменьшения выбросов углерода в атмосферу.