Российские учёные создадут «цифрового двойника» известного советского учёного

Исследователи из «Сколтеха» запустили проект Kapitsa.AI, чтобы создать «цифрового двойника» Сергея Капицы, известного советского физика и популяризатора науки. В пресс-службе «Сколтеха» сообщили, что планируют установить инсталляцию с этим двойником, чтобы студенты, сотрудники и гости могли с ним общаться. Ректор Александр Кулешов подчеркнул, что проект покажет сложности создания нового ИИ-продукта.

«Цифровой двойник» Капицы будет включать множество ИИ-систем: нейросети, генерирующие изображения и речь, имитирующие эмоции, а также координирующие работу всех этих компонентов. Все эти блоки будут разработаны в кратчайшие сроки с использованием существующих технологий, что продемонстрирует сложности интеграции различных систем. Команда тесно сотрудничает с семьёй Капицы, чтобы избежать этических разногласий.

Сергей Петрович Капица, родившийся 14 февраля 1928 года, был известным физиком и ведущим популярной телепередачи «Очевидное — невероятное». Он также инициировал выпуск русскоязычной версии журнала Scientific American. Капица умер 14 августа 2012 года и похоронен на Новодевичьем кладбище. Его дочь, Мария Капица, считает, что проект создания цифрового двойника понравился бы её отцу.