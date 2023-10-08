Российские учёные создадут идеальных овец с помощью генной инженерии

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета провели исследование ДНК овец и выявили генетические маркеры, которые влияют на продуктивность этих животных. Они также исследуют гены, влияющие на качество шерсти и молока. Эти исследования могут привести к увеличению продуктивности овец на Северном Кавказе и повышению качества местных племенных пород.

Основой для мясной продуктивности у животных служит интенсивный рост и развитие мышечной ткани. Этот процесс зависит от множества генов, которые работают вместе. В ходе предыдущих исследований в разных странах были выявлены ключевые гены, влияющие на развитие мышц. Один из таких генов — миостатин, который ограничивает рост мышечных волокон. Мутации в этом гене могут увеличить мышечную массу у животных.

Однако с течением времени мутации в генах могут перестать влиять на продуктивные качества животных. Поэтому учёные проводят исследования для выявления новых генетических маркеров, которые могли бы использоваться селекционерами для улучшения продуктивности овец. По завершении проекта, учёные смогут предоставить рекомендации селекционерам о том, какие животные лучше всего подходят для скрещивания, чтобы увеличить продуктивность породы овец.