Российские учёные создадут имплант, «замещающий» зрение

Отечественный нейроимплант поможет незрячим людям распознавать не только объекты, но и текст, рассказал генеральный директор лаборатории «Сенсор-тех» Денис Кулешов. Эта лаборатория является резидентом «Сколково» и входит в группу ВЭБ.РФ.

Основное преимущество системы в том, что изображения обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта. Камера захватывает изображение, разбивает его на сегменты и выделяет только важную информацию, такую как контуры объектов и дверные проёмы. Эти контуры преобразуются в электрические импульсы и отправляются в зрительную кору головного мозга. Второй уровень алгоритмов, использующий машинное зрение, распознает текст и озвучивает его для пациента, что позволяет ему читать.

По словам Кулешова, в мире пока нет сертифицированных нейроимплантов для восстановления зрения. Проект ELVIS V стремится стать первым таким устройством. Система включает камеру, беспроводной передатчик и микрокомпьютер, который обрабатывает изображения. Нейроимплант стимулирует зрительную кору мозга слабыми электрическими импульсами, предоставляя пользователю визуальную информацию.