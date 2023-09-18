Российские учёные создадут интернет-платформу для сохранения языков коренных народов

На Камчатке планируют создать интернет-платформу для сохранения языков коренного населения. Разработка включает в себя электронное приложение для каждого из языков и портал, на котором будут собраны текстовые корпуса и этнографический материал. Это позволит сделать информацию об этих языках и культуре доступной для всех.

Этот проект был объявлен в рамках выставки «Этнолингвистика», которая приурочена ко второму Конгрессу молодых учёных. Создание платформы является частью усилий по сохранению и развитию языков коренного населения Камчатки. Это важная инициатива, так как сохранение культурного наследия коренных народов играет важную роль в сохранении культурного разнообразия.

Кроме этого, на Камчатке также запланированы программы профессиональной переподготовки для специалистов, занимающихся сохранением и развитием языков коренных и малочисленных народов Севера. Это шаг в направлении более эффективной политики по сохранению этих языков и культур.