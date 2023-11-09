Российские учёные создадут искусственное болото ради экологии

Российские учёные создадут искусственное болото ради экологииС его помощью планируют улавливать парниковые газы
Томские учёные создадут искусственные болота для захвата парниковых газов
Учёные из Томского государственного университета (ТГУ), разрабатывают уникальное торфяное болото на карбоновом полигоне в Томской области. Этот проект предполагает создание искусственного болота, способного «консервировать» больше углерода и тем самым помогать в борьбе с глобальным потеплением. Учёные планируют использовать леса, содержащие деревья с низкой ценностью, чтобы создать новое болото, размещая в нем кусочки сфагновых мхов и обеспечивая условия для их роста.
Специалисты рассматривают этот проект как экологически и экономически выгодный. Болота, помимо своей роли в сохранении углерода, также предоставляют важные экосистемные услуги, такие как фильтрация воды, стабилизация стока рек и создание источников кислорода. Проект также открывает возможность для страны участвовать в торговле международными углеродными квотами, что может принести дополнительные экономические выгоды.
Идея заключается в воспроизведении природных процессов заболачивания лесов, оберегая болота, которые естественным образом поглощают большое количество парниковых газов. Отмена практик осушения болот и поддержка их естественных процессов становятся важными шагами в направлении сохранения природы и борьбы с изменением климата.