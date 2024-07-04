Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2024, 00:00
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Российские учёные создадут материалы будущего из древних деревьев

Из них будут получать кристаллы для производства электроники
Ученые Объединенного института ядерных исследований нашли способ получать кристаллы для электроники из ископаемой древесины
Российские учёные создадут материалы будущего из древних деревьев
© Michael Dziedzic

Учёные из Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), выяснили, что доисторические деревья могут превращаться в кристаллы. Совместно с коллегами из Палеонтологического института РАН они впервые в мире показали, что в ископаемой древесине кристаллы приобретают определённые ориентации при замещении органики пиритом (FeS2). Это открытие даёт надежду на возможность выращивания кристаллов в заданных направлениях с заранее запланированными свойствами.

Для исследований использовались фрагменты ископаемых деревьев, найденные в Орловской области. По словам старшего научного сотрудника ПИН РАН Алексея Пахневича, эти деревья относятся к мезозойской эре, и их возраст составляет около 163 млн лет. В то время на месте нынешней Москвы простирался древний океан, который законсервировал древесину, сохранив её от разрушения.

Среди других окаменелостей, найденных в Орловской области, были также конкреции пирита. Учёные сравнили их структуру с ориентацией зёрен пирита в окаменелостях, используя различные методы анализа. Исследования показали, что природные материалы, такие как целлюлоза и лигнин, могут сохраняться миллионы лет, а иногда древесина замещается минералами, сохраняя свою форму. Учёные полагают, что в будущем возможно создание новых материалов с заданными свойствами на основе органической матрицы.