Российские учёные создадут новейшее лекарство от рака безопасное для здоровых клеток

Отличительной особенностью средства должна стать его безопасность для здоровых клеток человека. А это, в свою очередь, будет гарантом отсутствия серьёзных побочных эффектов.

Сообщается, что группа учёных синтезировала соединение с высокой противоопухолевой активностью. Именно на его основе будет создан новый препарат против онкологических заболеваний, не вызывающий негативных последствий.

Принцип действия нового средства будет довольно-таки прост: лекарство сможет обнаруживать раковые клетки с помощью технологий «умной» доставки. Это та самая технология, которая использует так «адресные молекулы».

Напомним, что ранее ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома заявил, что вакцина против гепатита B способна защитить от рака печени.