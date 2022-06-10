Наука и технологии
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Российские учёные создадут новейшее лекарство от рака безопасное для здоровых клеток

Если у них это получится, можно будет попрощаться с неприятными побочками лечения
В Сети появилась информация о свежей совместной работе российских и польских учёных. Вместе они создадут новый препарат против рака лёгкого.
Российские учёные создадут новейшее лекарство от рака безопасное для здоровых клеток

Отличительной особенностью средства должна стать его безопасность для здоровых клеток человека. А это, в свою очередь, будет гарантом отсутствия серьёзных побочных эффектов.

Сообщается, что группа учёных синтезировала соединение с высокой противоопухолевой активностью. Именно на его основе будет создан новый препарат против онкологических заболеваний, не вызывающий негативных последствий.

Принцип действия нового средства будет довольно-таки прост: лекарство сможет обнаруживать раковые клетки с помощью технологий «умной» доставки. Это та самая технология, которая использует так «адресные молекулы».

Напомним, что ранее ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома заявил, что вакцина против гепатита B способна защитить от рака печени.

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