Российские учёные создадут основу для стандарта зарядных станций для автомобилей

Российские метрологи создают новый эталон тока, который станет основой для развития сети сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей. По данным Росстандарта, это оборудование обеспечит высочайшую точность измерений электрических величин, таких как амперы, вольты и ватты. Благодаря этому появится возможность стандартизировать поверку всех типов зарядных станций, что ускорит внедрение электротранспорта в стране.

Планы включают установку десятков тысяч зарядных станций к 2030 году. Такие станции способны восполнять запас энергии электромобиля всего за 20-30 минут, что делает возможными дальние поездки. В Росстандарте подчеркнули, что точное измерение объёма и качества предоставляемой услуги является ключевым требованием для развития этой отрасли, так как зарядка электромобиля — это, по сути, торговая операция.

Этим летом ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделеева начнёт испытания мобильных эталонных приборов для поверки зарядных станций. Эти устройства помогут владельцам станций и надзорным органам контролировать качество услуг и защищать потребителей. Макет нового оборудования будет представлен на международной выставке «Метрология без границ», которая пройдёт в Москве.