Российские учёные создадут пестицид из бабочек

Группа биологов из нескольких российских научных организаций обнаружила в гусеницах сибирского шелкопряда особый вид вируса, который может быть использован для создания эффективного инсектицидного препарата. Этот вирус является высокоактивным и может поражать несколько видов вредителей, которые причиняют вред сельскому и лесному хозяйству. Исследования, проведённые в течение нескольких лет и финансируемые Российским научным фондом и другими источниками, были опубликованы в журнале Microbiology, Spectrum.

Использование химических пестицидов не является экологически безопасным и может быть опасным для животных и людей. Вместо этого, учёные предлагают альтернативный подход, который включает использование естественных врагов и патогенов, таких как вирусы, которые быстро размножаются и передаются легко от насекомого к насекомому. Однако, вирусы обычно специфичны и поражают только определённые виды вредителей.

Исследователи из различных научных организаций изучали гусениц сибирского шелкопряда, вредителя, наносящего вред хвойным деревьям в тайге. Они обнаружили, что умершие гусеницы содержали вирусные частицы РНК-вируса рода Cypovirus, которые вызывают кишечную инфекцию и приводят к гибели насекомого от голода. Оказалось, что этот вирус имеет высокую патогенность и может уничтожать вредителей уже при небольшой концентрации. Анализ генома вируса показал, что он принадлежит к новому штамму, и его патогенность объясняется мутацией в определённом гене.

Учёные также исследовали активность вируса при заражении других видов вредителей, а также разработали метод улучшения препарата, добавив к нему оптический отбеливатель. Это позволило снизить дозу препарата и увеличить скорость уничтожения вредителей. В результате можно будет использовать меньше инсектицида, но при этом сохранить высокую эффективность против вредителей. В дальнейшем планируется оценить риски влияния нового штамма вируса на другие виды насекомых и разработать стратегию контроля численности вредителей для применения в заповедных зонах и других уязвимых экосистемах.