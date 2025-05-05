Российские учёные создадут трёхмерные модели Луны и Марса

Российские учёные и разработчики объявили о старте масштабного проекта, цель которого — создание ультраточных 3D-моделей Луны и Марса. В инициативе участвуют Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Исследовательский центр им. М. В. Келдыша, а также ряд частных компаний. Участники проекта уверены, что их работа станет важным шагом в развитии космических технологий.

Для реализации проекта будут использованы передовые отечественные технологии. Среди них — плазменные ракетные двигатели, современные оптические системы навигации, камеры с высоким разрешением и мощное 3D-моделирование. По словам разработчиков, большинство этих решений уже доказали свою эффективность в реальных условиях, что позволит ускорить создание моделей.

Эксперты отмечают, что проект не только объединит усилия российских специалистов, но и даст мощный импульс для развития технологий в космической отрасли. Участники считают, что точные 3D-модели помогут улучшить планирование миссий на Луну и Марс, а также откроют новые возможности для научных исследований и коммерческих проектов.