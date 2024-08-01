Российские учёные создадут виртуальные клетки человека

Учёные из университета «Сириус», при поддержке Российского научного фонда, взялись за создание виртуальной клетки человека. Этот проект обещает большую революцию в исследовании: теперь учёные смогут тестировать гипотезы без необходимости работать с живыми клетками и модельными организмами, что значительно ускорит процесс поиска новых лекарств и терапий.

В рамках работы над проектом команда из направления «Вычислительная биология» разрабатывает виртуальную модель клетки, которая позволит воспроизводить данные для различных типов человеческих клеток. Это нововведение упростит и ускорит процесс проверки гипотез, поскольку исследователи смогут работать с виртуальными моделями, а не с реальными клетками или животными моделями, что экономит время и ресурсы.

Научный руководитель проекта, Федор Колпаков, отметил, что создание детальной виртуальной модели клетки поможет лучше понять, как работают настоящие клетки. Сегодня существуют модели только для простых организмов, тогда как взаимодействие клеток в человеческом организме остаётся сложной задачей. В разработке виртуальной клетки будет использована платформа BioUML, которая ранее помогала моделировать процессы, такие как запрограммированная клеточная смерть и регуляция артериального давления.