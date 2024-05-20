Российские учёные создали 3D-модель древних рисунков на камнях

В Красноярском крае учёные обнаружили более десятка камней с древними петроглифами, датируемыми периодом со II века до н. э. по II век н. э. Исследователи Кемеровского государственного университета (КемГУ) с помощью 3D-моделей установили, что изображения принадлежат разным древним культурам. Эти находки были сделаны во время изучения Тепсейского могильника в Краснотуранском районе.

Специалисты проанализировали более 80 граней с изображениями и выяснили, что рисунки наносились в разное время. Тагарские, тесинские, таштыкские, тюркские и хакасские петроглифы создавались на одном и том же месте во время различных ритуалов, таких как похороны и жертвоприношения. Стратиграфический и стилистический анализ помог определить примерный возраст некоторых изображений и их культурную принадлежность.

Среди тесинских петроглифов преобладают сцены охоты и сражений: воины с оружием, всадники, пронзённые стрелами животные. Есть также антропоморфные фигуры в «позе лотоса» со змеёй в руке. Поздние рисунки включают сцены с зубастыми хищниками, быками, лосями и тамгами, относящимися к средневековью и новому времени. Результаты исследования были представлены на международной конференции «Актуальная археология» в Санкт-Петербурге. В мае 2024 года запланирована новая экспедиция для дальнейшего изучения и создания 3D-моделей курганных камней, а итоговые материалы войдут в монографию, выход которой намечен на 2025 год.