Российские учёные создали аквапонную установку для выращивания микрозелени

Учёные из Пензенского государственного университета совместно с белорусскими коллегами разработали новую технологию для выращивания микрозелени, увеличившую урожайность на 30%. Специалисты создали аквапонную установку, в которой вода обрабатывается электрохимически и повторно используется. По словам исследователей, инновация позволит не только улучшить показатели урожая, но и снизить затраты на очистку воды в рыбных хозяйствах и фермах.

Принцип работы аквапонной системы основан на симбиозе растений и водных обитателей. Рыбы выделяют соединения азота и фосфора, которые служат удобрением для растений, а зелень, в свою очередь, очищает воду. Для повышения эффективности использовали модули с графитовыми блоками, через которые пропускали электрический ток. Это не только снижало концентрацию вредных веществ, но и создавало удобрения в виде нитратов, которые поглощаются растениями.

Эксперименты подтвердили, что микрозелень, выращенная на такой установке, даёт прирост массы на 34% по сравнению с классическими методами. При этом качество воды, используемой в замкнутой системе, значительно улучшилось. Учёные уверены, что новая технология будет востребована на предприятиях, особенно в регионах с нехваткой пресной воды, поскольку она позволяет решать сразу несколько задач: очищать воду, повышать урожайность и создавать удобрения.