Российские учёные создали алгоритм для наблюдения за посевами из космоса

Красноярские учёные разработали новые алгоритмы для автоматизированного мониторинга сельскохозяйственных посевов. Это поможет агрономам следить за состоянием культур и своевременно принимать решения, которые помогут увеличить урожай. По словам исследователей, аграриям важно иметь актуальные данные о характеристиках почвы и климате, чтобы устанавливать оптимальные сроки сева и проводить необходимые агротехнические операции.

Ранее учёные провели тестирование своих методов в опытных хозяйствах ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». Они использовали спутниковые данные для создания интерактивных карт, отображающих среднесуточную температуру почвы и количество осадков. Александр Побыванец, кандидат физико-математических наук, отметил, что современные технологии, такие как дистанционное зондирование, значительно ускоряют получение информации о состоянии посевов и помогают агрономам принимать более обоснованные решения.

Специалисты также подчеркнули важность беспилотников в мониторинге, особенно когда спутниковые данные недоступны из-за облачности. Беспилотники обеспечивают высокую точность и могут создавать трёхмерные модели рельефа. Это открывает новые горизонты для анализа состояния сельскохозяйственных угодий и позволяет более точно оценивать условия для роста растений. Учёные уверены, что объединение разных технологий даст возможность значительно повысить эффективность агропроизводства и улучшить прогнозы урожайности.