Российские учёные создали алгоритм определения инсульта с высокой точностью

В России разработали алгоритм, который может помочь распознать симптомы инсульта с помощью компьютерного зрения. Эту новость представили в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Интересно, что этот алгоритм смогут встроить в смартфоны. Если у человека появятся признаки инсульта, эта система отправит сигнал о помощи близким и ближайшим медицинским учреждениям.

Инсульт — это серьёзное заболевание, но его симптомы часто не узнают вовремя. Однако если человеку удаётся обратиться за медицинской помощью в течение первых 4,5 часов после начала инсульта, его можно спасти. Проект, разрабатываемый Олегом Молородовым, предлагает систему, которая поможет людям распознать инсульт. Если есть подозрение на инсульт, система предложит человеку выполнить несколько действий, такие как улыбнуться или оскалить зубы, поднять и удерживать руки перед собой и назвать своё имя и фамилию. Если человек не сможет выполнить эти задания, система автоматически вызовет помощь. В настоящее время уже существует рабочий прототип этого алгоритма.