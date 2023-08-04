Российские учёные создали антибактериальные святящиеся наночастицы из золота

Российские учёные получили специальные светящиеся микроскопические частицы из золота, которые могут привязываться к бактериям и показывать их местоположение. Это помогает легче найти и уничтожить болезнетворные микробы, которые могут вызывать инфекции в больницах. Этот новый метод может стать важным способом борьбы с болезнями.

Главная цель этой технологии — находить биопленку, которая образуется вокруг бактерий и может быть опасной для здоровья. Затем можно принять меры, чтобы либо уничтожить бактерии, либо очистить поверхность от плёнки. Учёные хотят сделать такие микрочастицы, которые не только покажут местоположение бактерий, но и помогут избавиться от них.

Биопленка — это своего рода защитный щит для бактерий. Эти плёнки состоят из разных веществ, таких как белки и молекулы ДНК, и могут скрывать бактерии от воздействия лекарств и дезинфицирующих средств. Учёные создали светящиеся частицы из золота, которые могут прикрепляться к таким плёнкам и выделять свет, что позволяет обнаружить их легче и бороться с ними.

Эти микроскопические частицы успешно показали свою эффективность в тестах. Они смогли обнаружить бактерии и показать их местоположение даже лучше, чем существующие методы. Такая технология может быть полезной в медицине и научных исследованиях, помогая бороться с болезнями и защищать здоровье людей.