Российские учёные создали базу данных для обучения ИИ геологии

Российские учёные разработали базу данных с тысячами фотографий горных пород, что поможет обучать компьютеры распознавать минералы и оценивать их размер. Это приложение искусственного интеллекта будет полезно для геологических исследований. Исследование проведено совместно с Минералогическим музеем им. Ферсмана, который хранит богатую коллекцию образцов горных пород и минералов.

В мире существует огромное количество различных минералов, но далеко не все из них изучены в подробностях. Это создаёт сложности для геологов, которым приходится проводить долгие анализы, чтобы определить минерал. Разработка базы данных MineralImage5k, созданной российскими учёными, позволит ускорить этот процесс.

Эта база данных, хоть и меньше по размеру, чем некоторые другие, более однородна по условиям съёмки и содержит необработанные образцы, приближенные к минералам в природе. Она также связана с коллекцией музея, что облегчает дополнительное исследование любого образца. Учёные надеются, что это приложение улучшит работу геологов и исследователей, делая её более эффективной и точной в сравнении с другими базами данных.