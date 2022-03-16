Российские учёные создали беспилотник для выявления химического заражения грунта

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Российские учёные создали беспилотник для выявления химического заражения грунтаВ современных реалиях новинка может быть очень полезной
Группа российских учёных разработала новейший беспилотник. С его помощью можно выявлять химическое заражение грунта, а также определять в нём летучие (в том числе и отравляющие) вещества.
Созданием новинки занимались специалисты военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» Минобороны России.
Управление аппаратом происходит при помощи специального пульта, который находится на руках у оператора. На устройстве производится калибровка, в аналитическую камеру закладываются пьезосенсоры, после чего задается маршрут.
Летательный аппарат самостоятельно направляется в сторону указанной точки, достигнув которую снижается и устанавливает на телескопической стойке газоанализатор. Если в грунте присутствует химическое заражение, то информация об этом передаётся на пульт управления и представляется в виде диаграмм.
Источник: Lenta.ru