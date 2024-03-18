Российские учёные создали беспроводную зарядку для подводных роботов

Специалисты из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали систему, которая позволяет передавать энергию под водой без проводов. Это важно для роботов, используемых в геологических исследованиях, мониторинге водных объектов и изучении рельефа подводных областей. Они могут получать энергию, не выходя на поверхность.

Прототип системы разработан для различных видов автономных роботов. Особенно это касается подводных роботов, которые могут заряжать свои аккумуляторы, не покидая воду. Система может передавать энергию как с зарядной станции, так и между роботами в группе.

Система состоит из передатчика и приёмника, которые работают на основе метода электромагнитной индукции. Она позволяет передавать энергию на расстояние до нескольких сантиметров без необходимости точного позиционирования. Такие технологии позволят автоматизировать и улучшить работу подводных роботов, сделав их более эффективными и безопасными.