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Российские учёные создали более качественную генетически отредактированную картошку

Которая не цветёт и не болеет
В сети появилась информация, согласно которой российские учёные геномного центра Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) создали новые формы картофеля. В его геном были внесены изменения при помощи редактора CRISPR/Cas9.
Российские учёные создали более качественную генетически отредактированную картошку

Изменённый овощ будет выгодно отличаться от «естественных» собратьев за счёт меньшей подверженности цветению и большей устойчивости к заболеваниям.

Мы используем технологию редактирования генома картофеля и в данный момент работаем с двумя целевыми генами. Это прежде всего ген LFY — фактор транскрипции, контролирующий переход растений к цветению.

Василий Таранов
Заведующий лабораторией во ВНИИСБ

Второй же ген, с которым работают специалисты ВНИИСБ — это ген EDR1. Его ещё называют негативным регулятором устойчивости.

Таранов отметил, что процессы, аналогичные тем, которые воспроизводят в лаборатории, происходят и естественным путём в природе. Правда при таком раскладе, на это уходит очень много времени.

Источник: Газета.ру
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