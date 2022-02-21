Российские учёные создали более качественную генетически отредактированную картошку

Второй же ген, с которым работают специалисты ВНИИСБ — это ген EDR1. Его ещё называют негативным регулятором устойчивости.

Таранов отметил, что процессы, аналогичные тем, которые воспроизводят в лаборатории, происходят и естественным путём в природе. Правда при таком раскладе, на это уходит очень много времени.