Российские учёные создали цифрового двойника рабочего

Инженеры из Национального исследовательского университета, ИТМО, разработали способ собирать информацию о работе сотрудников на фабриках, чтобы избежать травм и поломок оборудования. Они использовали датчики и программное обеспечение с искусственным интеллектом для создания цифрового профиля рабочих и машин.

Спецодежда сотрудников и оборудование были оснащены лёгкими датчиками, которые передавали данные по беспроводной сети для анализа в центр обработки информации. Лидер проекта, Артём Симаковский, объяснил, что такая система позволяет контролировать работу в реальном времени, обеспечивать безопасность рабочих и улучшать производственные процессы.

Особенность проекта заключается в том, что система использует искусственный интеллект для принятия решений и предоставления рекомендаций. В отличие от других систем, эта автоматически отслеживает рабочее время, легко интегрируется с оборудованием и анализирует атмосферные условия на производстве.