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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 18:01
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Российские учёные создали детектор сверхслабых терагерцовых волн

Толщина детектора в 10 тыс. раз тоньше листа бумаги
Учёные из ВШЭ разработали чувствительные детекторы космического излучения
Российские учёные создали детектор сверхслабых терагерцовых волн
© Milad Fakurian

Физики из России и других стран разработали новые фотодетекторы на основе нанопленок диселенида ниобия. Они способны обнаруживать слабые терагерцовые сигналы, исходящие от космических объектов и микромирских процессов. Эти детекторы тоньше офисной бумаги и просты в использовании, не требуя специального оборудования.

Исследователи создали плёнку из сверхпроводящего материала, которая реагирует на световые частицы. Поглощая фотоны, плёнка меняет свои характеристики, что позволяет обнаруживать и анализировать излучение. Они выяснили, что диселенид ниобия идеально подходит для создания таких плёнок, и уверены, что их разработка превзойдёт существующие решения.

Эти датчики способны фиксировать даже слабые сигналы при очень низких температурах и могут быть использованы не только для терагерцевых волн, но и для других видов электромагнитных излучений. В дальнейшем это может расширить область применения в области инфракрасной оптоэлектроники.