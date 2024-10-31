Российские учёные создали экологичный сплав для холодильников

Учёные Томского государственного университета (ТГУ), разработали экологичный сплав на основе никеля, железа и галлия с добавками кобальта и бора, который может заменить фреон в системах охлаждения. Пресс-служба вуза сообщает, что материал, получивший название NiFeGa (Co), показывает высокую пластичность и обратимую деформацию при температуре от 800 до 900 °C, что делает его подходящим для создания твердотельных систем охлаждения в холодильниках и тепловых насосах.

По словам главного научного сотрудника лаборатории физики высокопрочных кристаллов ТГУ Елены Панченко, многие страны ищут безопасные для окружающей среды альтернативы фреону. Исследователь добавила, что помимо экологичности, такой сплав должен демонстрировать высокую охлаждающую способность при различных температурах и иметь долгий срок службы. В ТГУ уверены, что материалы на основе таких сплавов с памятью формы вполне способны соответствовать этим требованиям.

Испытания показали, что сплав NiFeGa (Co) обладает пластичностью выше 80% и легко деформируется под нагрузкой, которая в 50 раз меньше необходимой при комнатной температуре. Это свойство позволяет создавать заготовки без трещин и при низкой себестоимости, делая материал подходящим для массового использования в бытовых и промышленных холодильниках, тепловых насосах и микроэлектронных устройствах.