Российские учёные создали эмульсию, которая позволит побороть любую эпидемию

Российские учёные разработали способ защиты от опасных вирусов, которые могут вызвать массовые болезни. Эта новая методика основана на использовании наноэмульсии, которая существенно укрепляет человеческий иммунитет, делая его способным справиться с различными вирусами, включая грипп и коронавирус.

Основой для этого препарата послужили терпеноиды, активные вещества, содержащиеся в эфирных маслах хвойных деревьев. Эти компоненты придают растениям способность бороться с бактериями и другими вредными факторами.

Российские учёные объединили терпеноиды с скваленом, веществом с известными общеукрепляющими свойствами. В результате этого сочетания был создан новый, эффективный препарат, который может быть использован для предотвращения эпидемий. Предлагается вводить этот препарат путём инъекций перед началом сезонных вспышек инфекций или пандемий, достаточно всего лишь одной инъекции в 2 миллиграмма.