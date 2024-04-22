Российские учёные создали гибкие сенсоры для электрохимического анализа

Учёные из Томского политехнического университета создали новый способ изготовления гибких датчиков для анализа веществ. Они использовали лазерную обработку плёнок оксида графена и наночастиц серебра на полимерной подложке. Полученные датчики дёшевы в производстве, высокочувствительны и устойчивы к механическим воздействиям, а также могут быть адаптированы для обнаружения различных молекул.

Исследователи использовали многоступенчатую лазерную обработку для создания датчиков из различных плёнок наноматериалов. Это позволило создать электропроводящие и прочные композиты нужной формы. Прототип датчика успешно протестировали на обнаружение кофеина и глюкозы, результаты показали небольшое расхождение с данными, полученными другими методами.

Эти гибкие датчики могут быть использованы в медицинских устройствах для неинвазивного определения уровня глюкозы и других веществ. Они являются универсальными и могут быть настроены для различных аналитических задач, что делает их перспективными для применения в различных областях, от мониторинга здоровья до контроля окружающей среды.