Российские учёные создали гибкие сенсоры для электрохимического анализа

Российские учёные создали гибкие сенсоры для электрохимического анализаДля их создания используется лазер
Учёные из Томского политехнического университета создали новый способ изготовления гибких датчиков для анализа веществ. Они использовали лазерную обработку плёнок оксида графена и наночастиц серебра на полимерной подложке. Полученные датчики дёшевы в производстве, высокочувствительны и устойчивы к механическим воздействиям, а также могут быть адаптированы для обнаружения различных молекул.
Исследователи использовали многоступенчатую лазерную обработку для создания датчиков из различных плёнок наноматериалов. Это позволило создать электропроводящие и прочные композиты нужной формы. Прототип датчика успешно протестировали на обнаружение кофеина и глюкозы, результаты показали небольшое расхождение с данными, полученными другими методами.
Эти гибкие датчики могут быть использованы в медицинских устройствах для неинвазивного определения уровня глюкозы и других веществ. Они являются универсальными и могут быть настроены для различных аналитических задач, что делает их перспективными для применения в различных областях, от мониторинга здоровья до контроля окружающей среды.