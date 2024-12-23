Российские учёные создали гидрогель для очистки воды от вредных металлов

Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ), и Университета Бравиджая разработали инновационный гидрогель, который может очищать воду от тяжёлых металлов, поглощая до 70% загрязняющих веществ. Основным сырьём для его создания стали полисахариды, извлечённые из фруктов, таких как бананы, яблоки и апельсины. С помощью ультразвуковой экстракции учёные получили экстракт, который затем был превращён в гидрогель с высокой способностью к поглощению воды и активными функциональными группами, увеличивающими его адсорбционные свойства.

Для проверки эффективности нового материала учёные использовали воду, содержащую различные тяжёлые металлы, включая свинец, кадмий, хром и ртуть. Гидрогель был способен очищать воду от этих загрязнителей на уровне 70%, независимо от концентрации металлов. По словам доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских процессов Антонио Ди Мартино, это открывает возможности для использования гидрогеля в фильтрах и установках для очистки воды.

Тестирование гидрогеля проводилось двумя способами: с погружением в загрязнённую воду и через колонку с пропуском воды. В первом случае для очистки литра воды понадобилось всего 2 грамма гидрогеля, а процесс занимал около часа. Во втором случае гидрогель способен очистить до 20 мл воды за минуту. Учёные также планируют испытать гидрогель на загрязнённых водах в Томской области и Индонезии, сравнив его с другими адсорбентами, чтобы оценить его эффективность в различных условиях.