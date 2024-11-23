Российские учёные создали гидрогель из желатина для электроники

Учёные из РТУ МИРЭА создали новый гидрогель на основе желатина, который может быть использован для разработки гибкой медицинской электроники. Гидрогели — это полимерные сетки, которые могут сильно набухать в воде, сохраняя при этом свою структуру. Эти материалы идеально подходят для применения в таких областях, как биоинженерия, медицина и химические анализы, благодаря своим уникальным свойствам, таким как самовосстановление, биосовместимость и отсутствие токсичности.

Для создания нового материала учёные выбрали желатин типа В, который отличается низким уровнем цветения и минимальным содержанием эндотоксинов, что делает его безопасным для использования в медицинских устройствах. Этот тип желатина также обладает высокой вязкостью, что важно для стабильности и прочности гидрогеля. Как отметил доцент кафедры РТУ МИРЭА Егор Рябков, такие свойства желатина открывают широкие возможности для его применения в медицинских технологиях, где безопасность и биосовместимость имеют первостепенное значение.

Гидрогель был модифицирован с использованием (3-изоцианатопропил) триэтоксисилана, что позволило получить материал с улучшенными характеристиками. Этот жёсткий гидрогель с биосовместимостью подходит для создания мембран для медицинских сенсоров, что открывает новые перспективы для разработки гибких и безопасных электронных устройств. В будущем учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как можно дополнительно улучшить свойства этого гидрогеля для применения в медицине и других сферах.