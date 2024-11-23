Российские учёные создали гидрогель из желатина для электроники

Российские учёные создали гидрогель из желатина для электроникиС его помощью будут создавать гибкие электроды
Учёные из РТУ МИРЭА создали новый гидрогель на основе желатина, который может быть использован для разработки гибкой медицинской электроники. Гидрогели — это полимерные сетки, которые могут сильно набухать в воде, сохраняя при этом свою структуру. Эти материалы идеально подходят для применения в таких областях, как биоинженерия, медицина и химические анализы, благодаря своим уникальным свойствам, таким как самовосстановление, биосовместимость и отсутствие токсичности.
Для создания нового материала учёные выбрали желатин типа В, который отличается низким уровнем цветения и минимальным содержанием эндотоксинов, что делает его безопасным для использования в медицинских устройствах. Этот тип желатина также обладает высокой вязкостью, что важно для стабильности и прочности гидрогеля. Как отметил доцент кафедры РТУ МИРЭА Егор Рябков, такие свойства желатина открывают широкие возможности для его применения в медицинских технологиях, где безопасность и биосовместимость имеют первостепенное значение.
Гидрогель был модифицирован с использованием (3-изоцианатопропил) триэтоксисилана, что позволило получить материал с улучшенными характеристиками. Этот жёсткий гидрогель с биосовместимостью подходит для создания мембран для медицинских сенсоров, что открывает новые перспективы для разработки гибких и безопасных электронных устройств. В будущем учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как можно дополнительно улучшить свойства этого гидрогеля для применения в медицине и других сферах.