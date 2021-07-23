Российские учёные создали «идеальный рацион питания», защищающий от рака и прочих болезней

К слову, эту научную работу провела та же группа экспертов, пишет RB. По словам учёных, рацион, созданный ими, способен снизить риски развития таких заболеваний как рак толстой кишки, диабет, атеросклероз и даже деменции.

Само питание, предложенное специалистами выглядит следующим образом:

Завтрак: хлопья с отрубями и нарезанные ломтиками банан и яблоко в качестве снека.

хлопья с отрубями и нарезанные ломтиками банан и яблоко в качестве снека. Обед: тушёная фасоль и тосты из цельнозерновой муки.

тушёная фасоль и тосты из цельнозерновой муки. Ужин: тунец, салат с зеленью, помидорами и огурцом.

тунец, салат с зеленью, помидорами и огурцом. Десерт: йогурт с клубникой и дробленым миндалем.

При этом исследователи отмечают, что представленный рацион — усреднённый. Более точные дозировки должны подбираться индивидуально.