Российские учёные создали «идеальный рацион питания», защищающий от рака и прочих болезней

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Российские учёные создали «идеальный рацион питания», защищающий от рака и прочих болезнейЗвучит как подобие «волшебной таблетки»
Учёные из российского холдинга «Атлас», совместно с европейским специалистом Мигелем Торибио-Матеасом, разработали «идеальный рацион питания». Основой для него стали исследования о ежедневной норме потребления подвидов клетчатки.
К слову, эту научную работу провела та же группа экспертов, пишет RB. По словам учёных, рацион, созданный ими, способен снизить риски развития таких заболеваний как рак толстой кишки, диабет, атеросклероз и даже деменции.
Само питание, предложенное специалистами выглядит следующим образом:
- Завтрак: хлопья с отрубями и нарезанные ломтиками банан и яблоко в качестве снека.
- Обед: тушёная фасоль и тосты из цельнозерновой муки.
- Ужин: тунец, салат с зеленью, помидорами и огурцом.
- Десерт: йогурт с клубникой и дробленым миндалем.
При этом исследователи отмечают, что представленный рацион — усреднённый. Более точные дозировки должны подбираться индивидуально.