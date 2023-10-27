Российские учёные создали ИИ для контроля вредных веществ в атмосфере

Научные исследователи из Высшей школы экономики создали систему, которая использует искусственный интеллект для прогнозирования, как вредные вещества распространяются в атмосферном воздухе. Эта система может быть полезна промышленным предприятиям для планирования и контроля загрязнений атмосферы, а также для оценки точности экологических датчиков и приборов.

Атмосферные процессы сложны и меняются со временем, и для точных прогнозов требуются множество вычислений. Используя искусственный интеллект, система может выявлять тренды и аномалии в данных о выбросах вредных веществ. Это позволяет создать более точные и надёжные прогнозы.

Система обучается очень быстро, всего за десять минут, и способна предоставлять моментальные прогнозы, которые в большинстве случаев оказываются точнее, чем существующие модели. Это означает, что промышленные предприятия могут улучшить контроль за выбросами и повысить свою экологическую эффективность.