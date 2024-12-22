Российские учёные создали ИИ для помощи в лечении рака лёгкого

Учёные Сеченовского университета представили нейросеть, способную выявлять проникновение раковых клеток в сосуды в тканях лёгких при аденокарциноме. Эта разработка поможет быстрее и точнее определять риски метастазов и при необходимости корректировать лечение пациентов. Исследователи отмечают, что новая технология значительно упрощает диагностику одного из ключевых факторов, влияющих на течение болезни.

Как пояснил заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин, система разработана для автоматического выявления лимфоваскулярной инвазии, что критично для предотвращения метастазов. По его словам, это позволяет врачам лучше прогнозировать развитие болезни и снижает вероятность ошибок, связанных с различиями в оценках специалистов. Он отметил, что нейросеть помогает заметить участки инвазии ещё до попадания опухолевых клеток в кровоток.

Для обучения нейросети использовали 162 гистологических изображения с разметкой, включающей более 8000 сосудов. Система показала точность выше 95% при идентификации сосудов и инвазии в них. Учёные считают, что это открытие станет важным шагом в персонализированной онкологии, позволяя ускорить диагностику и повысить точность лечения.