Наука и технологии
10:06, 18 апреля 2023
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Российские учёные создали ИИ для постановки диагноза по рентгеновскому снимку

Впереди создание варианта для работы с МРТ- и КТ-снимками

Учёные из Сколтеха разработали нейросеть, способную обнаруживать и описывать патологии на рентгеновских снимках лёгких, сокращая тем самым время анализа для врачей с нескольких минут до примерно 30 секунд.

Исследователи использовали современные модели машинного зрения и компьютерной лингвистики, включая GPT-3 small, предшественницу популярных GPT-3.5 и GPT-4.

В отличие от обычных моделей, нейросеть Сколтеха автоматически описывает рентгеновские снимки, что позволяет врачам подтверждать или отклонять диагнозы, такие как фиброз, увеличенное сердце или подозрение на рак.

В первом ряду таблицы — рентгеновские снимки грудной клетки, во втором — диагноз врача коротко, в третьем — более развёрнутый комментарий врача, в четвёртом — описание, сгенерированное нейросетью. Подчёркнутые фрагменты демонстрируют, что версии искусственного интеллекта и врача в целом сходятся, хоть сам текст и нуждается в редактуре

В первом ряду таблицы — рентгеновские снимки грудной клетки, во втором — диагноз врача коротко, в третьем — более развёрнутый комментарий врача, в четвёртом — описание, сгенерированное нейросетью. Подчёркнутые фрагменты демонстрируют, что версии искусственного интеллекта и врача в целом сходятся, хоть сам текст и нуждается в редактуре

Сколтех

Для обучения нейросети была создана большая база рентгеновских снимков и специальный радиологический словарь для повышения точности в использования радиологических терминов.

Сообщается, что систему можно также адаптировать для работы с МРТ- и КТ-снимками, а также использовать активное обучение, позволяя модели совершенствоваться на основе корректировок, вносимых врачами.

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