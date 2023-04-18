Российские учёные создали ИИ для постановки диагноза по рентгеновскому снимку

Для обучения нейросети была создана большая база рентгеновских снимков и специальный радиологический словарь для повышения точности в использования радиологических терминов.

Сообщается, что систему можно также адаптировать для работы с МРТ- и КТ-снимками, а также использовать активное обучение, позволяя модели совершенствоваться на основе корректировок, вносимых врачами.